Amendola spiega il Recovery Plan e assicura che ci sarà il confronto (Di venerdì 11 dicembre 2020) «Noi ci atteniamo alle tempistiche di Bruxelles, il ritardo del nostro piano è un ritornello da giorni. Il vero ritardo l’ha causato il veto di Polonia e Ungheria che oggi (ier, ndr) è caduto», dice il ministro degli Affari europei Enzo Amendola in un’intervista al Sole 24 Ore. «Alcuni pensano che questo piano sia una legge di bilancio o la panacea di tutti i mali, invece segue le linee indicate dall’accordo del 21 luglio dove si decise tutti e 27 di investire nella transizione ecologica e digitale». Il ministro a capo della cabina di regia del Ciae che finora ha vagliato le centinaia di progetti arrivati dai ministeri commenta così le polemiche degli ultimi giorni sul Recovery Plan, dalla governance alle priorità, inquadrandole nella cornice europea. «In questi giorni ho sentito molte inesattezze», dice. «La commissione ha chiesto ... Leggi su linkiesta (Di venerdì 11 dicembre 2020) «Noi ci atteniamo alle tempistiche di Bruxelles, il ritardo del nostro piano è un ritornello da giorni. Il vero ritardo l’ha causato il veto di Polonia e Ungheria che oggi (ier, ndr) è caduto», dice il ministro degli Affari europei Enzoin un’intervista al Sole 24 Ore. «Alcuni pensano che questo piano sia una legge di bilancio o la panacea di tutti i mali, invece segue le linee indicate dall’accordo del 21 luglio dove si decise tutti e 27 di investire nella transizione ecologica e digitale». Il ministro a capo della cabina di regia del Ciae che finora ha vagliato le centinaia di progetti arrivati dai ministeri commenta così le polemiche degli ultimi giorni sul, dalla governance alle priorità, inquadrandole nella cornice europea. «In questi giorni ho sentito molte inesattezze», dice. «La commissione ha chiesto ...

Amendola spiega il Recovery Plan e assicura che ci sarà il confronto

Il ministro al Sole 24 Ore dice: «La proposta che invieremo al Parlamento non è un documento chiuso. Il dialogo con Confindustria e sindacati in primis sarà decisivo anche per calibrare o cambiare le ...

Il ministro al Sole 24 Ore dice: «La proposta che invieremo al Parlamento non è un documento chiuso. Il dialogo con Confindustria e sindacati in primis sarà decisivo anche per calibrare o cambiare le ...

Il ministro al Sole 24 Ore dice: «La proposta che invieremo al Parlamento non è un documento chiuso. Il dialogo con Confindustria e sindacati in primis sarà decisivo anche per calibrare o cambiare le ...