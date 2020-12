Alessandro Cattelan lascia XFactor | il problema è cosa farà da grande

Leggi su tpi

(Di venerdì 11 dicembre 2020)X Factor: ildaIl tempo di “voltare pagina dopo 10 anni” – come ha detto l’interessato ieri sera, per una volta vagamente commosso e stranito -, o la fine di un incubo? Non sono nella testa di(“Essere” potrebbe essere una semi-citazione cinefila che è nelle sue ironiche corde), ma credo che l’addio che ha dato ieri sera a “X-Factor” sia stato entrambe le cose. Peccato solo che abbia coinciso con la parabola discendente del talent di Sky, da alcune stagioni ormai vistosamente in secca, sospeso tra una formula molto usurata e la sempre ardua scelta di una giuria efficace. Tra le comprensibili velleità di ...