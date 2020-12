Tesmec | aumento capitale concluso con adesioni al 97 | 14%

Leggi su quifinanza

(Di giovedì 10 dicembre 2020) (Teleborsa) –hal’diper massime 499.376.200 azioni ordinarie, iniziato il 23 novembre 2020, durante il quale sono stati esercitati 99.446.115 di diritti di opzione per la sottoscrizione di 485.103.000 di azioni, pari al 97,14% del totale delle azioni offerte, per un controvalore complessivo pari a 33.957.210 euro. I rimanenti 2.926.006 diritti di opzione non esercitati, che danno diritto alla sottoscrizione di massime 14.273.200 azioni, corrispondenti ad una percentuale pari al 2,86% del totale delle azioni offerte, per un controvalore complessivo pari a 999.124 euro, saranno offerti in Borsa nelle sedute del 14 e 15 dicembre 2020, salvo chiusura anticipata dell’offerta. I Diritti Inoptati attribuiscono il diritto alla sottoscrizione delle azioni, al prezzo di 0,07 euro, nel rapporto ...