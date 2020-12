Rossi | Mattarella | ' indimenticabile campione del mondo pieno di garbo e umanità'

Adnkronos : #PaoloRossi, #Mattarella: 'Garbo e umanità, indimenticabile campione' - iconanews : Mattarella,Rossi indimenticabile protagonista Italia dell'82 - lucianoghelfi : Il cordoglio di #Mattarella per #PaoloRossi: indimenticabile protagonista dei #Mondiali82, sempre seguito con affet… - Rada00563645 : RT @TgLa7: #Mattarella: #Rossi indimenticabile protagonista Italia dell'82 Campioni del mondo di calcio. Ricordo suo garbo e umanità https:… - alinatede : RT @TgLa7: #Mattarella: #Rossi indimenticabile protagonista Italia dell'82 Campioni del mondo di calcio. Ricordo suo garbo e umanità https:… -

Ultime Notizie dalla rete : Rossi Mattarella

Adnkronos

“Sono dolorosamente colpito dalla prematura scomparsa di Paolo Rossi, indimenticabile protagonista dell’Italia campione del mondo di calcio nel 1982 e sempre seguito con affetto da tutti coloro che am ...Roma, 10 dic. (Adnkronos) - "Sono dolorosamente colpito dalla prematura scomparsa di Paolo Rossi, indimenticabile protagonista dell'Italia campione del mondo di calcio nel 1982 e sempre seguito con af ...Condividi questo articolo:Roma, 10 dic. (Adnkronos) – “Sono dolorosamente colpito dalla prematura scomparsa di Paolo Rossi, indimenticabile protagonista dell’Italia campione del mondo di calcio nel 1982 e sempre seguito con affetto da tutti coloro che amano lo sport”. Lo sottolinea il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. “Ricordando il suo garbo e la sua umanità -aggiungeQuesto il ricordo di Paolo Rossi, scomparso all’età di 64 anni per un male incurabile, da parte di Sergio Mattarella, presidente della Repubblica: “Ricordando il suo garbo e la sua umanità esprimo ai suoi familiari cordoglio e vicinanza”.Rossi come Mattarella tra gli alunni cinesi . Tweet. Il presidente della Regione come il Capo dello Stato si è recato in due scuole in segno di amicizia con la comunità cinese per l'emergenza ...