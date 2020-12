Regeni, omicidio di Stato. Cos'altro deve accadere per ritirare il nostro ambasciatore? (Di giovedì 10 dicembre 2020) Peggio che nell'Argentina dei generali fascisti. Un 'garage Olimpo' sotto le Piramidi. Una cella, la 'numero 13' in cui Giulio Regeni, cittadino italiano, è Stato seviziato, torturato, brutalizzato ... Leggi su globalist (Di giovedì 10 dicembre 2020) Peggio che nell'Argentina dei generali fascisti. Un 'garage Olimpo' sotto le Piramidi. Una cella, la 'numero 13' in cui Giulio, cittadino italiano, èseviziato, torturato, brutalizzato ...

HuffPostItalia : Chiusa l'inchiesta di Roma sull'omicidio Regeni. Quattro 007 egiziani verso il processo - TgrRaiFVG : La procura di Roma ha emesso 4 avvisi di chiusura indagini per 4 funzionari dei servizi segreti egiziani per il seq… - chetempochefa : 'La giustizia per Giulio Regeni è una giustizia che riguarda ogni cittadino italiano, ogni cittadino europeo. Non p… - GattoZampone : RT @1Dioniso: Una cosa schifosa, proprio oggi che si chiudono le indagini italiane sull’omicidio di Regeni in Egitto che accusano direttame… - messveneto : I genitori di Giulio Regeni a Conte e Di Maio: “Cosa state facendo per la verità?”: Nel giorno in cui la procura di… -