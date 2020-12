Recovery Plan, Conte: “La struttura di missione avrà compiti di monitoraggio ma non sottrarrà potere e competenze ai ministeri” (Di giovedì 10 dicembre 2020) “La governance del Recovery? Un colossale fraintendimento”. E’ quanto ha detto al Corriere il premier Giuseppe Conte, parlando del voto di ieri sera al Senato in vista del Consiglio europeo. “Non possiamo permettere – ha aggiunto il premier – che la dialettica politica ci faccia precipitare in una condizione sterile di distacco dalle urgenze del Paese. Questo interrogarci chiassoso tra noi non ha significato, mentre i cittadini attendono e le sfide corrono”. Il premier chiarisce che la “struttura di missione” sul Recovery Plan “avrà compiti di monitoraggio ma non sottrarrà potere e competenze ai ministeri”. E spiega: “La politica non verrà commissariata, dobbiamo ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 10 dicembre 2020) “La governance del? Un colossale fraintendimento”. E’ quanto ha detto al Corriere il premier Giuseppe, parlando del voto di ieri sera al Senato in vista del Consiglio europeo. “Non possiamo permettere – ha aggiunto il premier – che la dialettica politica ci faccia precipitare in una condizione sterile di distacco dalle urgenze del Paese. Questo interrogarci chiassoso tra noi non ha significato, mentre i cittadini attendono e le sfide corrono”. Il premier chiarisce che la “di” suldima nonai. E spiega: “La politica non verrà commissariata, dobbiamo ...

CarloCalenda : Quarto giorno dalla pubblicazione delle bozze del Recovery Plan. Continua il dibattito su quanti soldi sono stati m… - CarloCalenda : Il problema del Recovery Plan non è l’assenza di dibattito parlamentare. Date in pasto 209 mld al Parlamento e mor… - matteorenzi : A luglio chiesi un dibattito in Parlamento su come impiegare le risorse del Recovery Plan, sfidando politicamente l… - franco_spirito : Caro Premier i Recovery plan deve avere il Mezzogiorno al centro. Occasione storica x sanare (parte) del gap Nord-Sud . - officina2023 : ? LIVE: Recovery Plan per le aree del Cratere del Centro Italia #MassimoDeMasi: 'Adesso tutti i tipi di detrazione… -

Ultime Notizie dalla rete : Recovery Plan Recovery plan, ecco che cosa funziona e cosa no Corriere della Sera Io temo che faremo un buco nell’acqua

Nonostante le tensioni provocate da Ungheria e Polonia, purtroppo supportate anche da italiani, Next Generation EU, Recovery Plan, bene o male finirà per essere operativo. Sostanzialmente il (...) ...

Guido Crosetto invoca Mattarella: "Recovery e Finanziaria? Prenda posizione, così lo umiliano"

Democrazia calpestata. Guido Crosetto , fuori dalla politica dopo aver fondato Fratelli d'Italia, guarda dall'esterno cosa succede e non ...

Nonostante le tensioni provocate da Ungheria e Polonia, purtroppo supportate anche da italiani, Next Generation EU, Recovery Plan, bene o male finirà per essere operativo. Sostanzialmente il (...) ...Democrazia calpestata. Guido Crosetto , fuori dalla politica dopo aver fondato Fratelli d'Italia, guarda dall'esterno cosa succede e non ...