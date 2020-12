Quando si può tornare dal partner fuori regione a Natale

Leggi su nextquotidiano

(Di giovedì 10 dicembre 2020) La presidenza del Consiglio ha diffuso le Faq relative agli sugli spostamenti di, precisando quali sono i significati della “residenza”, del “domicilio” e “dell’abitazione”. Se si è ha il fidanzato o il coniugeè possibile passare le feste insieme? Solo nel caso in cui si ritorni nella “casa di coppia”. “Le persone che per motivi di lavoro vivono in un luogo diverso da quello del proprio coniuge o, ma che si riuniscono ad esso con regolare frequenza e periodicità nella stessa abitazione, potranno spostarsi per ricongiungersi per il periodo dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 nella stessa abitazione in cui sono soliti ritrovarsi”. PEr chi tornerebbe in una seconda casa invece la storia è diversa, come spiega Repubblica: Posso raggiungere dal 21 dicembre il mio coniuge che è nella seconda ...