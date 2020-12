Paolo Rossi | l’addio di Carlo Ancelotti | l’allenatore dell’Everton saluta “Pablito” sul suo account Tweeter

Leggi su mediagol

(Di venerdì 11 dicembre 2020) La prematura morte diè un'altra scomparsa importante, che riempie di dolore il mondo del calcio.VIDEO, parla il figlio Alessandro: “Un papà fantastico, non ha mai mollato”L'eroe dell’Italia ai Mondiali di Spagna 1982. Un’altra scomparsa che sconvolge il mondo del calcio in questo funesto anno.è morto a causa di un tumore.Tanti i saluti da parte dei protagonisti del mondo del calcio. Tra i tanti, anche, attuale allenatore. Entrambi sono ex Milan. Il tecnico ha affidato a Twitter il proprio saluto, con un messaggio toccante: “Mi rimane il ricordo della tua simpatia e allegria… Risposa in pace,”.VIDEO, l’Europa League omaggia ...