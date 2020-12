Paolo Rossi, il commovente saluto di Baresi: “Una fortuna essere tuo compagno, sarai sempre nel cuore di tutti” (Di giovedì 10 dicembre 2020) Ringrazio per aver avuto la fortuna di poter giocare insieme a te.Sparta Praga-Milan, Massara: “Paolo Rossi eroe nazionale, ha lasciato un grande vuoto. Tutto sul rinnovo di Ibrahimovic”VIDEO Milan, Cafu elogia Theo Hernandez: “Uno dei migliori al mondo, ma ai rossoneri serve anche un’altra cosa”Così Franco Baresi, ex difensore del Milan intervenuto in merito alla recente scomparsa di Paolo Rossi. In un intervista esclusiva rilasciata ai microfoni di Milan TV, il vice presidente rossonero ha voluto esprimere tutta la sua vicinanza alla famiglia del campione del mondo di Spagna '82, ricordando a modo suo la figura di un amico oltre che ex compagno di squadra in Nazionale e tra le fila del Milan stesso. Un'annata che si è portata via tantissimi protagonisti del presente ... Leggi su mediagol (Di giovedì 10 dicembre 2020) Ringrazio per aver avuto ladi poter giocare insieme a te.Sparta Praga-Milan, Massara: “eroe nazionale, ha lasciato un grande vuoto. Tutto sul rinnovo di Ibrahimovic”VIDEO Milan, Cafu elogia Theo Hernandez: “Uno dei migliori al mondo, ma ai rossoneri serve anche un’altra cosa”Così Franco, ex difensore del Milan intervenuto in merito alla recente scomparsa di. In un intervista esclusiva rilasciata ai microfoni di Milan TV, il vice presidente rossonero ha voluto esprimere tutta la sua vicinanza alla famiglia del campione del mondo di Spagna '82, ricordando a modo suo la figura di un amico oltre che exdi squadra in Nazionale e tra le fila del Milan stesso. Un'annata che si è portata via tantissimi protagonisti del presente ...

Gazzetta_it : Terribile lutto nel mondo del calcio: è morto Paolo Rossi #Rip Pablito - geglobo : Morre o ex-atacante italiano Paolo Rossi, algoz do Brasil na Copa de 82, informa a 'Gazzetta dello Sport'… - juventusfc : Paolo Rossi, la nostra storia. - Ninanelvento : RT @ladoria1: 1982. Mondiali di Spagna, Pertini in piedi. 'Non ci prendono più, non ci prendono più'. Per una notte ci abbiamo creduto tut… - MrsChamo10 : RT @acmilan: In memory of a football icon, Paolo Rossi ?? In ricordo di un'icona del calcio: ciao Pablito! ?? #SpartaMilan #UEL #SempreMila… -