Made in Sud, la Rai decide di sospendere la trasmissione con Stefano de Martino (Di giovedì 10 dicembre 2020) La Rai ha deciso di sospendere il programma Made in Sud che sarebbe stato condotto da Stefano De Martino e Fatima Trotta I fan di Stefano De Martino sono purtroppo destinati a rimanere delusi. Il programma comico Made in Sud di cui avrebbe dovuto fare parte nel 2021 su Rai due, è stato infatti per L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di giovedì 10 dicembre 2020) La Rai ha deciso diil programmain Sud che sarebbe stato condotto daDee Fatima Trotta I fan diDesono purtroppo destinati a rimanere delusi. Il programma comicoin Sud di cui avrebbe dovuto fare parte nel 2021 su Rai due, è stato infatti per L'articolo proviene da Inews.it.

zazoomblog : “Sospeso”. Brutte notizie per Stefano De Martino cosa è successo al tanto amato conduttore di Made in sud - #“Sosp… - zazoomblog : Stefano De Martino sospeso Made in Sud: non andrà in onda nel 2021 - #Stefano #Martino #sospeso #andrà - zazoomblog : Stefano De Martino sospeso Made in Sud: non andrà in onda nel 2021 - #Stefano #Martino #sospeso #andrà - c0rcordivm : RT @nmgiko: AUGURI @c0rcordivm AMORE MIO ZELIG COLORADO MADE IN SUD - nmgiko : AUGURI @c0rcordivm AMORE MIO ZELIG COLORADO MADE IN SUD -