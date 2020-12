Le Iene Show | Silvia Botticelli ESCLUSIVA | “Punto tutto sull’ironia”

(Di giovedì 10 dicembre 2020) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.è una influencer disabile che è riuscita ad emergere sui social, intervistata recentemente per Leè una ragazza molto sveglia e simpatica, che sta riscuotendo un grande successo come influencer sui social network. Il tratto distintivo della sua personalità è sicuramente l’autoironia e la capacità di sdrammatizzare sempre.

MTethanos : Dybala 1 goal passa il girone Lukaku 4 goal guarda Le Iene Show OptaTethanos - zazoomblog : Stasera in tv – Le Iene Show: puntata video e scherzi di oggi 10 dicembre - #Stasera #Show: #puntata #video - zazoomblog : Le Iene Show streaming: dove vedere le puntate in tv e replica - #streaming: #vedere #puntate #replica… - zazoomblog : Le Iene Show il video dello scherzo a Matilde Brandi – Puntata 8 dicembre 2020 - #video #dello #scherzo #Matilde - LorenzoMainieri : @redazioneiene: alle 21:20 su Italia Uno con @lapinella, @NicoSavi e @GialappasB -

Ultime Notizie dalla rete : Iene Show

Silvia Botticelli è una influencer disabile che è riuscita ad emergere sui social, intervistata recentemente per Le Iene Show.Per la prima serata in tv, giovedì 10 dicembre su RaiUno alle 21.25 verrà proposta la visione del film “Wonder”. Nato con un’anomalia facciale che non gli ha mai consentito di frequentare una scuola n ...La povera Matilde Brandi è stata vittima di uno dei terribili scherzi de Le Iene. Matilde durante lo scherzo orchestrato da Le Iene è ...