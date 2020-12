Joe Bastianich non si nasconde più | “Ho scoperto un altro me stesso”

(Di giovedì 10 dicembre 2020) Joe, uno dei personaggi televisivi più amati degli ultimi anni, in una recente intervista ha rivelato dei particolari della sua vita che hanno provocato sofferenza alla sua famiglia. Joeè uno dei personaggi televisivi più apprezzati degli ultimi anni. La notorietà per l’imprenditore è arrivata grazie alla sua partecipazione, come giudice, allo L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

Italia_Notizie : Joe Bastianich: «Festeggio le Langhe a Dallas con Farinetti» - CorriereTorino : «Festeggio le Langhe a Dallas con Farinetti» - imalive4now : @sonologorroica almeno guadagnano die nuove ere -lou jerry scotti -lou joe bastianich - AnElasticHeart_ : Raga ma è uguale a Joe Bastianich #ilcollegio - revyourharleyup : ma chi cazz0 sei joe bastianich ma vai a lavorare -

Ultime Notizie dalla rete : Joe Bastianich

Joe Bastianich è diventato a poco a poco uno dei personaggi più amati della televisione, complice anche il suo essere decisamente schietto e senza peli sulla lingua. Dopo la sua lunghissima esperienza a Masterchef, durata ben 27 anni, oggi lo vediamo in veste di giudice al talent Italia’s got Talent accanto ai suoi colleghi Frank Matano , Federica Pellegrini e Mara Maionchi .Leggi anche —-> Joe Bastianich non si nasconde più e confessa: “Sono…” Antonino Cannavacciuolo avvelenato a Mastercherf. Indimenticabile la presenza di Bastianich a Masterchef Italia, dove il suo collega, lo chef Antonino Cannavacciuolo, ha rischiato grosso!Infatti un concorrente lo ha quasi avvelenato, involontariamente, per sua stessa ammissione: la rea confessa è la giornalista ...Joe Bastianich non si nasconde più e confessa: “Sono un egoista, ho abbandonato i miei figli” 2020-10-17, di Redazione Giudice di Masterchef e musicista di successo, Joe Bastianich è uno dei...