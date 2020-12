Il figlio di Joe Biden indagato per questioni fiscali (Di giovedì 10 dicembre 2020) Hunter Biden, quando suo padre Joe era il vice di Barack Obama, era già stato coinvolto in una serie di scandali per affari realizzati in Ucraina e in Cina. Ma, ad oggi che suo padre è diventato il presidente degli Stati Uniti d’America, Hunter è sotto indagine per presunte irregolarità o reati di natura fiscale. Ad annunciarlo è stato proprio il figlio di Biden: “Ho appreso oggi per la prima volta che la procura federale del Delaware ha notificato ai miei legali, ieri, di avere in corso un’inchiesta sulla mia posizione fiscale”, si legge in una nota diffusa dal team di transizione del presidente eletto. L’accusa riguarderebbe tasse non pagate da Hunter e la moglie. L’annuncio dell’inchiesta arriva a cinque giorni da una data importante: di fatto il 14 dicembre Joe Biden sarà dichiarato formalmente presidente degli ... Leggi su tpi (Di giovedì 10 dicembre 2020) Hunter, quando suo padre Joe era il vice di Barack Obama, era già stato coinvolto in una serie di scandali per affari realizzati in Ucraina e in Cina. Ma, ad oggi che suo padre è diventato il presidente degli Stati Uniti d’America, Hunter è sotto indagine per presunte irregolarità o reati di natura fiscale. Ad annunciarlo è stato proprio ildi: “Ho appreso oggi per la prima volta che la procura federale del Delaware ha notificato ai miei legali, ieri, di avere in corso un’inchiesta sulla mia posizione fiscale”, si legge in una nota diffusa dal team di transizione del presidente eletto. L’accusa riguarderebbe tasse non pagate da Hunter e la moglie. L’annuncio dell’inchiesta arriva a cinque giorni da una data importante: di fatto il 14 dicembre Joesarà dichiarato formalmente presidente degli ...

