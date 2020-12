GeorgeClooney in ospedale | dimagrito troppo per esigenze di copione

Ultime Notizie dalla rete : GeorgeClooney ospedale

Con forti dolori allo stomaco, George Clooney è stato portato d'urgenza in ospedale a pochi giorni dall'inzio delle riprese per “The Midnight Sky” ...George Clooney è stato ricoverato d'urgenza in ospedale quattro giorni prima di partire per l'Artico per le riprese del suo ultimo film ...George Clooney, 59 anni, è stato ricoverato in ospedale per pancreatite dopo aver perso «troppo velocemente» quasi 14 chili per il suo ruolo nel suo ultimo film, «The Midnight Sky».10:38 George Clooney finisce in ospedale: era dimagrito troppo per le riprese di "Il cielo di mezzanotte" 10:32 Covid-19, record di contagi in Germania: 23.679 in un giornoGeorge Clooney è stato ricoverato d’urgenza in ospedale. L’attore star di Hollywood ha perso “troppo velocemente” quasi 14 chili e questo gli ha provocato una pancreatite. È stato lo ...