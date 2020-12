Finlandia, reattore nucleare in shutdown dopo picco radiazioni (Di giovedì 10 dicembre 2020) Un reattore nucleare in Finlandia è entrato in spegnimento automatico dopo che è stato rilevato un picco di radiazioni all'interno dei sistemi della centrale. Nessuna radiazione è fuoriuscita dalla struttura, ha spiegato l'autorità per la sicurezza nucleare del Paese. "Non c'è pericolo per le persone o l'ambiente" dall'incidente alla centrale elettrica di Olkiluoto 2 nella parte occidentale della Finlandia, ha spiegato Tomi Routamo, vicedirettore dell'autorità per la sicurezza nucleare Stuk. Anche se i livelli di radiazioni intorno all'impianto sono normali e non ci sono state perdite esterne, Stuk ha descritto l'incidente in un tweet come "grave" e ha affermato che i protocolli di emergenza sono stati predisposti in ... Leggi su ilfogliettone (Di giovedì 10 dicembre 2020) Uninè entrato in spegnimento automaticoche è stato rilevato undiall'interno dei sistemi della centrale. Nessuna radiazione è fuoriuscita dalla struttura, ha spiegato l'autorità per la sicurezzadel Paese. "Non c'è pericolo per le persone o l'ambiente" dall'incidente alla centrale elettrica di Olkiluoto 2 nella parte occidentale della, ha spiegato Tomi Routamo, vicedirettore dell'autorità per la sicurezzaStuk. Anche se i livelli diintorno all'impianto sono normali e non ci sono state perdite esterne, Stuk ha descritto l'incidente in un tweet come "grave" e ha affermato che i protocolli di emergenza sono stati predisposti in ...

teletext_ch_it : Finlandia, danni al reattore 2 - LuigiF97101292 : RT @ISIN_Nucleare: Guasto alla Centrale #nucleare di #Olkiluoto in #Finlandia. Reattore in sicurezza, nessun cambiamento dei livelli di #ra… - ISIN_Nucleare : Guasto alla Centrale #nucleare di #Olkiluoto in #Finlandia. Reattore in sicurezza, nessun cambiamento dei livelli d… -

Ultime Notizie dalla rete : Finlandia reattore Emergenza in una centrale nucleare in Finlandia: una grave interruzione operativa Focustech.it Finlandia, reattore nucleare in shutdown dopo picco radiazioni

Un reattore nucleare in Finlandia è entrato in spegnimento automatico dopo che è stato rilevato un picco di radiazioni all’interno ...

Finlandia, danni al reattore 2

Un incidente si è verificato giovedì nella centrale nucleare di Olkiluoto nel sud-ovest della Finlandia, l'hanno annunciato l'autorità nordica per la sicurezza e l'operatore del reattore (TVO). L'inci ...

Nucleare: la soluzione adottata della Finlandia

La Finlandia e l'AIEA si preparano a collaborare per la salvaguardia ambientale. E il tema del nucleare sarà al centro del dibattito.

Un reattore nucleare in Finlandia è entrato in spegnimento automatico dopo che è stato rilevato un picco di radiazioni all’interno ...Un incidente si è verificato giovedì nella centrale nucleare di Olkiluoto nel sud-ovest della Finlandia, l'hanno annunciato l'autorità nordica per la sicurezza e l'operatore del reattore (TVO). L'inci ...La Finlandia e l'AIEA si preparano a collaborare per la salvaguardia ambientale. E il tema del nucleare sarà al centro del dibattito.