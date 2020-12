F1, George Russell: “Non facile veder svanire una vittoria due volte. In Mercedes nel 2021? Ho un contratto con la Williams” (Di giovedì 10 dicembre 2020) Ci spera. George Russell si presenta al via dell’ultimo weekend del Mondiale 2020 di F1, ad Abu Dhabi, con tanta voglia di guidare. L’esperienza in Mercedes a Sakhir gli ha riservato emozioni contrastanti: soddisfazione per aver dimostrato di essere competitivo, amarezza per non aver colto il risultato sperato, pensando di non avere un’altra chance. Tutto, infatti, dipende da Lewis Hamilton e dal suo recupero. Il britannico, sette volte iridato, è risultato positivo al Covid-19 poco prima del fine settimana in Bahrain e quindi la sua partecipazione a quest’ultimo atto è una sorta di corsa contro il tempo. Per essere al via, infatti, Lewis dovrà sottoporsi a quattro tamponi il cui esito dovrà essere negativo. “Al momento stiamo lavorando come se effettivamente dovessi guidare io la Mercedes. Tuttavia, ... Leggi su oasport (Di giovedì 10 dicembre 2020) Ci spera.si presenta al via dell’ultimo weekend del Mondiale 2020 di F1, ad Abu Dhabi, con tanta voglia di guidare. L’esperienza ina Sakhir gli ha riservato emozioni contrastanti: soddisfazione per aver dimostrato di essere competitivo, amarezza per non aver colto il risultato sperato, pensando di non avere un’altra chance. Tutto, infatti, dipende da Lewis Hamilton e dal suo recupero. Il britannico, setteiridato, è risultato positivo al Covid-19 poco prima del fine settimana in Bahrain e quindi la sua partecipazione a quest’ultimo atto è una sorta di corsa contro il tempo. Per essere al via, infatti, Lewis dovrà sottoporsi a quattro tamponi il cui esito dovrà essere negativo. “Al momento stiamo lavorando come se effettivamente dovessi guidare io la. Tuttavia, ...

