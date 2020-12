Diversi problemi Instagram il 10 dicembre: non funziona accesso e feed (Di giovedì 10 dicembre 2020) In questo giovedì si stanno registrando problemi Instagram non certo trascurabili. Un po’ in tutto il mondo sono in molti a costatare come la loro app social preferita non funzioni, con l’impossibilità di accedere al proprio profilo o anche solo di caricare il feed di contenuti. Cerchiamo dunque di capire quale sia la situazione attuale per la piattaforma. Tramite il servizio Downdetector riusciamo a monitorare esattamente quale sia la diffusione del down odierno. Almeno al momento di questa pubblicazione, le segnalazioni di anomalie sono nell’ordine delle centinaia. La situazione è in continuo divenire tuttavia ed è impossibile ipotizzare un presto ritorno alla normalità oppure il perdurare dei malfunzionamenti. Va chiarito che sempre in questa mattinata di giovedì 10 dicembre, oltre a ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 10 dicembre 2020) In questo giovedì si stanno registrandonon certo trascurabili. Un po’ in tutto il mondo sono in molti a costatare come la loro app social preferita non funzioni, con l’impossibilità di accedere al proprio profilo o anche solo di caricare ildi contenuti. Cerchiamo dunque di capire quale sia la situazione attuale per la piattaforma. Tramite il servizio Downdetector riusciamo a monitorare esattamente quale sia la diffusione del down odierno. Almeno al momento di questa pubblicazione, le segnalazioni di anomalie sono nell’ordine delle centinaia. La situazione è in continuo divenire tuttavia ed è impossibile ipotizzare un presto ritorno alla normalità oppure il perdurare dei malmenti. Va chiarito che sempre in questa mattinata di giovedì 10, oltre a ...

N36volpe1973 : Cyberpunk 2077 su console è un Palese Flop leggi questo articolo #Ps4 #Ps5 - Sampasoft68 : @yenisey74 Con Tim ho litigato per mesi, avevo la fibra ma con continui problemi e le un noiosissimo filtro sul dow… - Duca_Semenzara : RT @ilReazionario: @Pdorkmerson È una poverina con diversi problemi, il precipuo dei quali è la mancanza di *ci siamo capiti*. - ilReazionario : @Pdorkmerson È una poverina con diversi problemi, il precipuo dei quali è la mancanza di *ci siamo capiti*. - stoopidcheerio : @legendofginia Indecisa guarda, dai speriamo in altri ?? che poi non è l’unico vaccino che da problemi e se sei un s… -