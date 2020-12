De Vecchis (Lega): “Il preside ritiri le denunce nei confronti dei tre studenti arrestati a Firenze” (Di giovedì 10 dicembre 2020) Roma, 10 dic – “Doveroso da parte del preside ritirare le denunce dei 3 ragazzi di CasaPound ingiustamente agli arresti domiciliari. È incredibile che si parli sempre di diritti umani e poi possano capitare tali situazioni paradossali”. Così William De Vecchis, senatore della Lega, è intervenuto di nuovo sull’assurda misura cautelare emessa per tre studenti “rei” di aver compiuto semplicemente un volantinaggio non autorizzato nel liceo Galielo Galilei di Firenze. De Vecchis, in occasione della Giornata Mondiale dei Diritti Umani – che si festeggia oggi, 10 dicembre – ha chiesto in commissione diritti umani di ritirare la denuncia nei confronti dei tre ragazzi agli arresti domiciliari da 15 giorni. De Vecchis invita il preside a ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 10 dicembre 2020) Roma, 10 dic – “Doveroso da parte delritirare ledei 3 ragazzi di CasaPound ingiustamente agli arresti domiciliari. È incredibile che si parli sempre di diritti umani e poi possano capitare tali situazioni paradossali”. Così William De, senatore della, è intervenuto di nuovo sull’assurda misura cautelare emessa per tre“rei” di aver compiuto semplicemente un volantinaggio non autorizzato nel liceo Galielo Galilei di Firenze. De, in occasione della Giornata Mondiale dei Diritti Umani – che si festeggia oggi, 10 dicembre – ha chiesto in commissione diritti umani di ritirare la denuncia neidei tre ragazzi agli arresti domiciliari da 15 giorni. Deinvita ila ...

