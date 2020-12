Cyberpunk 2077 ha grossi problemi su Ps4 e Xbox One (Di giovedì 10 dicembre 2020) (Foto: Cd Projekt Red)Il tanto atteso debutto di Cyberpunk 2077 ha raccolto entusiasmanti feedback da parte di pubblico e critica, ma anche nella nostra recensione avevamo sottolineato quanto il gioco di ruolo action-adventure sviluppato da Cd Projekt Red non fosse affatto esente da numerosi bug. Tuttavia, i problemi sulle console di nuova generazione sono poca cosa se paragonati a quelli riscontrati sulle “vecchie” Ps4 e Xbox One. Osservando i video pubblicati da numerosi giocatori di Cyberpunk 2077 sulle old-gen si può notare soprattutto un grosso calo della qualità grafica con modelli 3D che impiegano molti secondi prima di essere completati nella texture e nei poligoni. Un altro consistente particolare che salta all’occhio è una ridotta densità della popolazione per le strade di ... Leggi su wired (Di giovedì 10 dicembre 2020) (Foto: Cd Projekt Red)Il tanto atteso debutto diha raccolto entusiasmanti feedback da parte di pubblico e critica, ma anche nella nostra recensione avevamo sottolineato quanto il gioco di ruolo action-adventure sviluppato da Cd Projekt Red non fosse affatto esente da numerosi bug. Tuttavia, isulle console di nuova generazione sono poca cosa se paragonati a quelli riscontrati sulle “vecchie” Ps4 eOne. Osservando i video pubblicati da numerosi giocatori disulle old-gen si può notare soprattutto un grosso calo della qualità grafica con modelli 3D che impiegano molti secondi prima di essere completati nella texture e nei poligoni. Un altro consistente particolare che salta all’occhio è una ridotta densità della popolazione per le strade di ...

GiampieroGiglio : RT @_Mdk7_: #Cyberpunk2077 su #PS4: la situazione non è purtroppo quella che ci si augurava, e il gioco - a oggi - è impossibile da consigl… - top10games_it : Tra i più venduti nelle ultime 24H!! #1: Cyberpunk 2077 with Limited Edition Steelbook (Exclusive to… - spaziogames : Tenete d'occhio le nostre pagine nelle prossime ore per le analisi approfondite di #Cyberpunk2077 su tutte le conso… - drunkicarvs : @AmazonHelp oh no nulla di che! semplicemente ho preordinato cyberpunk 2077 e lo sto aspettando con ansia. è stato… - PlayTrucos : Cyberpunk 2077 continua a bloccarsi e bloccarsi all’avvio: Play Trucos -