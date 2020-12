Coronavirus, i numeri in chiaro. Sebastiani: «La riapertura della scuola non è un pericolo? I dati dicono l’opposto» (Di giovedì 10 dicembre 2020) In Italia sono 887 i decessi legati al Coronavirus registrati nell’ultimo monitoraggio di oggi, 10 dicembre. Ieri le vittime erano state 499, in calo rispetto alle 634 di due giorni fa. Secondo i dati trasmessi dalla Protezione Civile e del Ministero della Salute, i nuovi positivi sono stati +16.999. Ieri se ne erano segnalati +12.756, a fronte dei +14.842 dell’8 dicembre. «A gennaio avremo ancora più di 10-15 mila casi al giorno», spiega il matematico Giovanni Sebastiani. Professore, il presidente del Comitato tecnico scientifico Agostino Miozzo durante l’audizione in Senato oggi, 10 dicembre, è tornato a dire che, secondo lui, le scuole vanno riaperte perché non costituiscono un pericolo e non sono la causa della seconda ondata. Lei invece è dell’idea opposta. «Se hai un ... Leggi su open.online (Di giovedì 10 dicembre 2020) In Italia sono 887 i decessi legati alregistrati nell’ultimo monitoraggio di oggi, 10 dicembre. Ieri le vittime erano state 499, in calo rispetto alle 634 di due giorni fa. Secondo itrasmessi dalla Protezione Civile e del MinisteroSalute, i nuovi positivi sono stati +16.999. Ieri se ne erano segnalati +12.756, a fronte dei +14.842 dell’8 dicembre. «A gennaio avremo ancora più di 10-15 mila casi al giorno», spiega il matematico Giovanni. Professore, il presidente del Comitato tecnico scientifico Agostino Miozzo durante l’audizione in Senato oggi, 10 dicembre, è tornato a dire che, secondo lui, le scuole vanno riaperte perché non costituiscono une non sono la causaseconda ondata. Lei invece è dell’idea opposta. «Se hai un ...

