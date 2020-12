Claudio Cecchetto: “Radio Deejay? I soldi non sono stati reinvestiti lì e mi dispiace. X Factor? Come la Triennale, ma quando vedo l’artista appeso con le corde che canta…” (Di giovedì 10 dicembre 2020) Claudio Cecchetto ha lanciato il “Cecchetto Festival – Web Music Stars”, una kermesse online di soli Under 33 che si svolgerà sulla piattaforma digitale A-Live (la stessa dell’evento “Heroes” di settembre dall’Arena di Verona) il 3, 4 e 5 marzo. Le stesse date del Festival di Sanremo. Cecchetto nel presentare il progetto ha annunciato: “Diventerà La settimana dei Festival”. E durante la diretta con Claudia Rossi e Andrea Conti sul FattoQuotidiano.it ha ribadito: “Nessuna volontà di boicottaggio, non è un contro Festival perché bisognerebbe avere gli stessi muscoli e qui siamo a Davide contro Golia. È il festival dei millennial“. Il grande talent scout e fondatore di Radio Deejay ha anche chiarito la sua posizione sulla emittente: “Il gruppo (L’espresso, ndr) quando ha comprato la radio ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 10 dicembre 2020)ha lanciato il “Festival – Web Music Stars”, una kermesse online di soli Under 33 che si svolgerà sulla piattaforma digitale A-Live (la stessa dell’evento “Heroes” di settembre dall’Arena di Verona) il 3, 4 e 5 marzo. Le stesse date del Festival di Sanremo.nel presentare il progetto ha annunciato: “Diventerà La settimana dei Festival”. E durante la diretta con Claudia Rossi e Andrea Conti sul FattoQuotidiano.it ha ribadito: “Nessuna volontà di boicottaggio, non è un contro Festival perché bisognerebbe avere gli stessi muscoli e qui siamo a Davide contro Golia. È il festival dei millennial“. Il grande talent scout e fondatore di Radioha anche chiarito la sua posizione sulla emittente: “Il gruppo (L’espresso, ndr)ha comprato la radio ...

