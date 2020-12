Calcio in lutto, è morto Paolo Rossi: l'eroe dei Mondiali dell'82 (Di giovedì 10 dicembre 2020) Il mondo del Calcio piange un altro campione: è morto, stroncato da un tumore ai polmoni, Paolo Rossi, l'eroe dei Mondiali del 1982 . 'Pablito' portò la Nazionale italiana di Bearzot alla vittoria ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 10 dicembre 2020) Il mondo delpiange un altro campione: è, stroncato da un tumore ai polmoni,, l'deidel 1982 . 'Pablito' portò la Nazionale italiana di Bearzot alla vittoria ...

