Buckingham Palace, Camilla Parker guarda The Crown: in mano un bicchiere di vino rosso e… (Di giovedì 10 dicembre 2020) La quarta stagione di The Crown ha avuto come protagonisti Carlo e Diana e quel sentimento rappresentato da un matrimonio infelice. Non si è parlato d'altro in queste ultime settimane. La serie di successo trasmessa su Netflix ha appassionato il pubblico, quest'ultimo, letteralmente rapito dalla storia della Principessa Diana. Eterna icona popolare interpretata magistralmente dall'attrice Emma Corrin. E mentre gli utenti social scrivono lunghi messaggi dedicati a Lady D, ecco che una fonte vicina a Buckingham Palace avrebbe rivelato un retroscena su Camilla Parker Bowles. Da quando si è sposata con il Principe Carlo, per Camilla è stato difficile emergere dall'ombra di Diana e ricostruire la sua immagine dinnanzi ad un popolo che l'ha spesso messa a confronto con la Spencer. Un ...

