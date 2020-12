Brescia: uccise moglie, assolto per 'Totale vizio di mente' (Di giovedì 10 dicembre 2020) La Corte d'assiste ha assolto dall'accusa di omicidio aggravato dalla premeditazione Antonio Gozzini, docente in pensione di 80 anni che un anno fa, in un appartamento nella zona nord di Brescia, ... Leggi su tg.la7 (Di giovedì 10 dicembre 2020) La Corte d'assiste hadall'accusa di omicidio aggravato dalla premeditazione Antonio Gozzini, docente in pensione di 80 anni che un anno fa, in un appartamento nella zona nord di, ...

Agenzia_Ansa : Uccise la moglie un anno fa a Brescia, assolto per 'delirio di gelosia'. @MonicaCirinna del #Pd: 'un terribile ri… - Tg3web : Fa discutere la sentenza di assoluzione pronunciata dai magistrati di Brescia nei confronti di un uomo che, l'anno… - ranieri35678 : RT @Radio1Rai: #Femminicidio A Brescia un uomo che un anno fa uccise la moglie è stato assolto per “delirio di gelosia”, in quanto giudicat… - nenanavi : RT @MediasetTgcom24: Brescia, uccise la moglie: assolto per 'delirio di gelosia' #brescia - nenanavi : RT @Tg3web: Fa discutere la sentenza di assoluzione pronunciata dai magistrati di Brescia nei confronti di un uomo che, l'anno scorso, ucci… -