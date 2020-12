14mila test, 99 sintomatici. Regione vieta spostamenti (Di giovedì 10 dicembre 2020) Covid-19: il bollettino della Unità di Crisi regionale della Campania del 10 dicembre 2020 è aggiornato alle ore 23.59 del 9. Tendenze in regresso ma la Regione impone nuovi divieti. Su 14.106 tamponi sono risultati 1.198 positivi ossia l’8.5% (ieri 8.5%). Negli ultimi 47 giorni forbice: 8%-21.5%. 12.908 tamponi di giornata, quindi, negativi. Dei 1.198 ‘positivi’, 99 sono sintomatici ossia l’8.2% (ieri 12.2%), forbice ultimi 47 giorni: 3.3%-18.5%. Nel rapporto con i tamponi giornalieri effettuati i 99 positivi sintomatici rappresentano lo 0.7% (ieri 1%). Negli ultimi 47 giorni forbice ricompresa tra lo 0.2% e 2.9%. Considerato il rapporto dell’Istituto Superiore di Sanità sarebbe opportuno conoscere il tipo di sintomi. Quale percentuale di questi 99 pazienti necessita di ricovero nelle terapie intensive e sub intensive? In Campania ... Leggi su ladenuncia (Di giovedì 10 dicembre 2020) Covid-19: il bollettino della Unità di Crisi regionale della Campania del 10 dicembre 2020 è aggiornato alle ore 23.59 del 9. Tendenze in regresso ma laimpone nuovi divieti. Su 14.106 tamponi sono risultati 1.198 positivi ossia l’8.5% (ieri 8.5%). Negli ultimi 47 giorni forbice: 8%-21.5%. 12.908 tamponi di giornata, quindi, negativi. Dei 1.198 ‘positivi’, 99 sonoossia l’8.2% (ieri 12.2%), forbice ultimi 47 giorni: 3.3%-18.5%. Nel rapporto con i tamponi giornalieri effettuati i 99 positivirappresentano lo 0.7% (ieri 1%). Negli ultimi 47 giorni forbice ricompresa tra lo 0.2% e 2.9%. Considerato il rapporto dell’Istituto Superiore di Sanità sarebbe opportuno conoscere il tipo di sintomi. Quale percentuale di questi 99 pazienti necessita di ricovero nelle terapie intensive e sub intensive? In Campania ...

fisco24_info : Coronavirus, perché 14mila giovani medici in piena pandemia non possono specializzarsi: La prova che si è svolta a… - juice4breakfast : RT @giuliamarsas: Dopo 1 test d'accesso, 6 anni di Uni,1 anno di limbo per abilitazione e studio per SSM,1(se ti va bene) test di 140 doman… - giuliamarsas : Dopo 1 test d'accesso, 6 anni di Uni,1 anno di limbo per abilitazione e studio per SSM,1(se ti va bene) test di 140… -

Ultime Notizie dalla rete : 14mila test Coronavirus, perché 14mila giovani medici in piena pandemia non possono specializzarsi Il Sole 24 ORE Coronavirus, calano i contagi nel Lazio: sono 1297 ma con meno tamponi. A Roma 808 nuovi positivi

Stazionario il numero dei decessi: sono 33 nelle ultime 24 ore (come martedì). Mentre sale il numero delle persone guarite, che da 973 passano a 1.455, ...

Calano i contagi sia a Roma città che nel Lazio nelle ultime 24 ore, dove si registrano oggi 1.297 nuovi positivi a fronte dei 1.501 di ieri, ossia 204 in meno in un giorno, su quasi 14mila tamponi ef ...

