Xbox Game Pass in continua evoluzione: Microsoft pensa a includere altri servizi aggiuntivi (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Xbox Game Pass è il fiore all'occhiello di Microsoft e, come ogni servizio, è in continua evoluzione. Una cosa che potrebbe accadere è la sua apertura a una moltitudine di altri servizi lungo la strada. In un'intervista con GAMINGbible, Aaron Greenberg di Xbox ha parlato della volontà di Microsoft di espandere Game Pass. Greenberg tocca la recente partnership con EA, che ha permesso a EA Play di essere introdotto gratuitamente in Xbox Game Pass Ultimate, e ha affermato che in Microsoft sono aperti a cose simili in futuro, come la possibilità di aggiungere altri servizi ... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 9 dicembre 2020)è il fiore all'occhiello die, come ognio, è in. Una cosa che potrebbe accadere è la sua apertura a una moltitudine dilungo la strada. In un'intervista con GAMINGbible, Aaron Greenberg diha parlato della volontà didi espandere. Greenberg tocca la recente partnership con EA, che ha permesso a EA Play di essere introdotto gratuitamente inUltimate, e ha affermato che insono aperti a cose simili in futuro, come la possibilità di aggiungere...

