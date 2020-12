Volley | Superlega | Kaziyski e Jaeschke show | Verona passa a Ravenna

(Di mercoledì 9 dicembre 2020)0-3 (19-25, 20-25, 33-35) " Non porta fortuna alla Consar una maglia molto old-style, un bianco-rosso che ricorda decisamente gli anni '80 ruggenti di quella Cassa di Risparmio che ...

sportface2016 : #Volley #Superlega 2020/2021: #Verona vince a #Ravenna nel recupero dell'ottava giornata - CarlottaRossi11 : Pallavolo SuperLega – Rinviata a causa dei positivi di Monza, Vero Volley-NBV Verona - Ytay8neWQi8Py3Y : RT @pilloledivolley: 13ª RS classifiche rendimento??: Lagumdzija si riprende la vetta dei bomber, Abdel-Aziz e Chinenyeze avvicinano Leon e… - iVolleymagazine : Pallavolo SuperLega - Rinviata a causa dei positivi di Monza, Vero Volley-NBV Verona - GasSalesVolley : ?? | OFFICIAL APP Scarica l'app ufficiale 'Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza' per rivedere tutte le migliori gioc… -

Ultime Notizie dalla rete : Volley Superlega

Volley, Superlega 2020/2021: Verona vince a Ravenna in tre set e si aggiudica il recupero dell'ottava giornata ...MODENA – La Lega Pallavolo Serie A ha disposto il rinvio del match Vero Volley Monza – NBV Verona, in programma sabato 12 dicembre, in SuperLega Credem Banca, causa positività al Covid-19 di più di tr ...