Vaccino Pfizer Biontech, l'azienda tedesca: "La seconda generazione potrebbe arrivare a metà del 2021" (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Il giorno dopo la prima vaccinazione in Gran Bretagna e l'annuncio dell'approvazione da parte del Canada, l'azienda tedesca Biontech che ha sviluppato con Pfizer il primo Vaccino approvato – che ha una efficacia dichiarata superiore al 90% ma che deve essere conservato a temperature polari – fa sapere che la seconda generazione del composto creato per arginare l'epidemia di coronavirus potrebbe essere pronta già nella seconda metà del 2021. Il co-fondatore di Biontech, Ugur Sahin, in un'intervista alla tv tedesca Rtl, come riporta Bild, ha spiegato che l'azienda è già al lavoro sul nuovo Vaccino, che potrebbe essere trasportato a ...

