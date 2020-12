Uccise la moglie a coltellate: assolto perché in preda a “un delirio di gelosia” (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Ha ucciso la moglie ma i giudici lo hanno assolto per “un delirio di gelosia”. Una condizione che lo ha reso incapace di intendere e di volere. Con questa motivazione la Corte d’Assise di Brescia ha chiuso il processo nei confronti di Antonio Gozzini, il 70enne che l’anno scorso Uccise a coltellate nel sonno sua moglie, Cristina Maioli, professoressa di scuola superiore di 63 anni. Uccise la moglie nell’ottobre 2019 “E’ una sentenza che io ritengo giusta e anche l’unica possibile”, spiega il legale di Gozzini, Jacopo Barzellotti. Secondo l’avvocato bresciano, “nel corso del processo questo aspetto di incapacità di intendere e volere è stato vagliato con molto scrupolo”. “Si è compresa esattamente la patologia che affligge Gozzini”, ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Ha ucciso lama i giudici lo hannoper “undi. Una condizione che lo ha reso incapace di intendere e di volere. Con questa motivazione la Corte d’Assise di Brescia ha chiuso il processo nei confronti di Antonio Gozzini, il 70enne che l’anno scorsonel sonno sua, Cristina Maioli, professoressa di scuola superiore di 63 anni.lanell’ottobre 2019 “E’ una sentenza che io ritengo giusta e anche l’unica possibile”, spiega il legale di Gozzini, Jacopo Barzellotti. Secondo l’avvocato bresciano, “nel corso del processo questo aspetto di incapacità di intendere e volere è stato vagliato con molto scrupolo”. “Si è compresa esattamente la patologia che affligge Gozzini”, ...

