Roma, studio shock del Fatebenefratelli: trovate microplastiche nella placenta umana (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Bambini come dei cyborg : composti di tessuti umani e inorganici. A rivelarlo è uno studio - sconvolgente - pubblicato dall'Ospedale di , che ha rilevato per la prima volta la presenza di ...

Microplastiche anche nella placenta umana, studio choc del Fatebenefratelli

Microplastiche anche nella placenta umana, studio choc del Fatebenefratelli

Bambini come dei cyborg: composti di tessuti umani e inorganici. A rivelarlo è uno studio - sconvolgente - pubblicato dall'Ospedale Fatebenefratelli di Roma, che ha rilevato ...

