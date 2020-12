Riforma Mes, l’appello di Conte: “Serve coesione per battersi in Ue”. Il video (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Riforma Mes, l’appello di Conte: “Serve coesione per battersi in Ue” Roma, 9 dic. (askanews) – La Riforma del Mes è già migliorata grazie all’Italia e ora si sta lavorando a una proposta innovativa per trasformarlo in un nuovo strumento, ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, in aula alla Camera in vista del Consiglio europeo. E ha fatto un appello alla maggioranza a rimanere coesa dopo le tensioni degli ultimi giorni e i nodi ancora non sciolti in particolare con i renziani per la norma sulla governance del Recovery plan. “I cittadini non perdonerebbero un segnale che contraddica lo storico accordo raggiunto del Recovery fund” ha detto Conte. Ora è necessario superare l’austerity e lo stallo causato dal veto ungherese e ... Leggi su formiche (Di mercoledì 9 dicembre 2020)Mes,diperin Ue” Roma, 9 dic. (askanews) – Ladel Mes è già migliorata grazie all’Italia e ora si sta lavorando a una proposta innovativa per trasformarlo in un nuovo strumento, ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe, in aula alla Camera in vista del Consiglio europeo. E ha fatto un appello alla maggioranza a rimanere coesa dopo le tensioni degli ultimi giorni e i nodi ancora non sciolti in particolare con i renziani per la norma sulla governance del Recovery plan. “I cittadini non perdonerebbero un segnale che contraddica lo storico accordo raggiunto del Recovery fund” ha detto. Ora è necessario superare l’austerity e lo stallo causato dal veto ungherese e ...

