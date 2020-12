Recovery Fund, da Renzi aut aut a Conte e al suo governo: 'Votiamo no a norma sulla governance nella Manovra' (Di giovedì 10 dicembre 2020) 'Siamo pronti a discutere ma non a usare la Manovra come veicolo di quello che abbiamo letto sui giornali, compresi i servizi. Se c'è una norma che mette la governance del Recovery Fund con i servizi ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 10 dicembre 2020) 'Siamo pronti a discutere ma non a usare lacome veicolo di quello che abbiamo letto sui giornali, compresi i servizi. Se c'è unache mette ladelcon i servizi ...

alexbarbera : Breve storia triste. Più medici! Più ospedali! Il Recovery Fund destina alla sanità 9 miliardi fra il 2021 e il 202… - marattin : Ho una domanda: perché usiamo 88 mld di prestiti del Recovery Fund (che ha condizioni, e per fortuna) per sostituir… - matteograndi : Come sempre in Italia i temi non si valutano nel merito ma in base a chi li propone. E visto che Renzi non piace no… - marxkarl2020 : @GuidoCrosetto Il presidentessa Conte lo ha ampiamente sverniciato facendogli sapere che sulla task force recovery… - Stelladiana101 : RT @jacopo_iacoboni: La cosa interessante di quest'ultimo scontro nel governo sul grottesco Piano Conte sul Recovery Fund, è che il Pd di Z… -