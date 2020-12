PSG-Basaksehir, squadre in campo con la maglia: «No to racism» – FOTO (Di mercoledì 9 dicembre 2020) PSG e Basaksehir sono scesi in campo, dopo i fatti di ieri, con una maglia che riporta la scritta: «No to racism» PSG e Istanbul Basaksehir, in campo per il recupero della partita sospesa ieri per i deplorevoli fatti di razzismo, sono scesi sul terreno di gioco per il riscaldamento con una maglia esplicativa. Le due squadre, infatti, hanno indossato una maglia bianca con gli scudetti dei due club e la scritta: «No to racism». Inoltre, durante l’inno della Champions League, arbitri e calciatori si sono inginocchiati a centrocampo con il pugno alzato. ? SON HAZIRLIKLAR #PSGIBFK #NoToracism pic.twitter.com/qOklg2Vdzy — ?stanbul Ba?ak?ehir (@ibfk2014) December 9, 2020 Leggi su ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 9 dicembre 2020) PSG esono scesi in, dopo i fatti di ieri, con unache riporta la scritta: «No to» PSG e Istanbul, inper il recupero della partita sospesa ieri per i deplorevoli fatti di razzismo, sono scesi sul terreno di gioco per il riscaldamento con unaesplicativa. Le due, infatti, hanno indossato unabianca con gli scudetti dei due club e la scritta: «No to». Inoltre, durante l’inno della Champions League, arbitri e calciatori si sono inginocchiati a centrocon il pugno alzato. ? SON HAZIRLIKLAR #PSGIBFK #NoTopic.twitter.com/qOklg2Vdzy — ?stanbul Ba?ak?ehir (@ibfk2014) December 9, 2020 Leggi su ...

