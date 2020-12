Non varcate quel confine! Il ministro: “Non cambio, e denuncio l’Abruzzo” (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Il ministro della Salute, Roberto Speranza, rispedisce al mittente tutte le polemiche che riguardano le restrizioni durante le feste. Il ministro Speranza è irremovibile«Le misure sono queste e le confermiamo e le norme restano queste». Più chiaro di così! Il ministro della Salute, Roberto Speranza, non vuole sentire parlare di ‘revisione’ delle norme ormai decise che andranno ad arginare il perciolo contagio Covid durante le festività natalizie, fino al 6 gennaio compreso. Non ci si sposterà tra Comuni, e non importa se Ostia e Fiumicino distano un centinaio di metri tra loro, oppure Torino e Grugliasco. Varcare quella linea può costare caro. Il ministro, ospite a Di Martedì su La7, è stato categorico e rispondendo a una domanda sull’eventuale revisione delle misure per i giorni del ... Leggi su chenews (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Ildella Salute, Roberto Speranza, rispedisce al mittente tutte le polemiche che riguardano le restrizioni durante le feste. IlSperanza è irremovibile«Le misure sono queste e le confermiamo e le norme restano queste». Più chiaro di così! Ildella Salute, Roberto Speranza, non vuole sentire parlare di ‘revisione’ delle norme ormai decise che andranno ad arginare il perciolo contagio Covid durante le festività natalizie, fino al 6 gennaio compreso. Non ci si sposterà tra Comuni, e non importa se Ostia e Fiumicino distano un centinaio di metri tra loro, oppure Torino e Grugliasco. Varcarela linea può costare caro. Il, ospite a Di Martedì su La7, è stato categorico e rispondendo a una domanda sull’eventuale revisione delle misure per i giorni del ...

