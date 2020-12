LIVE Ajax Atalanta Formazioni ufficiali e Risultato LIVE (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Crocevia importante per l’Atalanta, che affronterà tra poco l’Ajax in trasferta: ai bergamaschi basta un punto per ottenere la qualificazione alla fase successiva della massima competizione europea, che rappresenterebbe la seconda consecutiva nella loro storia. La partita avrà inizio alle ore 18.55. Le scelte degli allenatori I lancieri opteranno per Tadic come attaccante atipico del 4-3-3, con Antony e Promes nella posizione di ali. Di fronte al portiere Onana una linea composta da Mazraoui, Schuurs, Martinez e Tagliafico, centrocampo di talento con Klaassen, Labyad e Gravenberch. Gasperini (al centro di numerosi rumors che lo vedrebbero intenzionato a lasciare la panchina a breve) riproporrà i “big” Gomez e Ilicic per l’attacco, mentre il centrocampo sarà composto da De Roon, Freuler e Gosens, con Pessina trequartista. Formazioni ... Leggi su giornal (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Crocevia importante per l’, che affronterà tra poco l’in trasferta: ai bergamaschi basta un punto per ottenere la qualificazione alla fase successiva della massima competizione europea, che rappresenterebbe la seconda consecutiva nella loro storia. La partita avrà inizio alle ore 18.55. Le scelte degli allenatori I lancieri opteranno per Tadic come attaccante atipico del 4-3-3, con Antony e Promes nella posizione di ali. Di fronte al portiere Onana una linea composta da Mazraoui, Schuurs, Martinez e Tagliafico, centrocampo di talento con Klaassen, Labyad e Gravenberch. Gasperini (al centro di numerosi rumors che lo vedrebbero intenzionato a lasciare la panchina a breve) riproporrà i “big” Gomez e Ilicic per l’attacco, mentre il centrocampo sarà composto da De Roon, Freuler e Gosens, con Pessina trequartista....

blab_live : #UCL #ChampionsLeague, #AjaxAtalanta #ajaata @AFCAjax @Atalanta_BC scontro diretto decisivo! Probabili formazioni,… - notiziefresche : DIRETTA INTER SHAKHTAR Streaming Gratis Alternativa a Rojadirecta, dove vederla in Video Live dopo Ajax-Atalanta - CinqueNews : #AjaxAtalanta #live -> formazioni, dove vederla in tv e in streaming - J__Jack : Tutti: evvai ci siamo tolti l'Atalanta dai coglioni Capoli: 'Si gode, il mio Promes UCL live su fifa stasera sale a 86 dopo Ajax Atalanta' - Calciodiretta24 : Ajax – Atalanta: cronaca diretta live, risultato in tempo reale -