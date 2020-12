LIVE Ajax-Atalanta, Champions League in DIRETTA: Ilicic va in panchina, gioca Zapata! (Di mercoledì 9 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.05 Ecco le formazioni ufficiali: Ajax (4-3-3): Onana; Mazraoui, Schuurs, Martinez, Tagliafico; Klaassen, Labyad, Gravenberch; Antony, Brobbey, Tadic. All. Ten Hag Atalanta (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Romero, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler; Gosens; Gomez, Pessina; Zapata. All. Gasperini 18.00 Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Ajax-Atalanta partita decisiva per il superamento del girone di Champions League. Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale Ajax-Atalanta match della Champions League 2020-21, scontro diretto per la qualificazione agli ... Leggi su oasport (Di mercoledì 9 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18.05 Ecco le formazioni ufficiali:(4-3-3): Onana; Mazraoui, Schuurs, Martinez, Tagliafico; Klaassen, Labyad, Gravenberch; Antony, Brobbey, Tadic. All. Ten Hag(3-4-2-1): Gollini; Toloi, Romero, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler; Gosens; Gomez, Pessina; Zapata. All. Gasperini 18.00 Buonasera e benvenuti allatestuale dipartita decisiva per il superamento del girone di. Buonasera e benvenuti allatestualematch della2020-21, scontro diretto per la qualificazione agli ...

