L’appello di Conte alla maggioranza: “Serve coesione per battersi in Europa, il confronto sia costruttivo” (Di mercoledì 9 dicembre 2020) “Il governo ha bisogno della massima coesione delle forze di maggioranza per continuare a battersi in Unione europea“. Sono le parole del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, rivolte alle forze politiche che sostengono l’esecutivo, nel corso delle sue comunicazioni alla Camera in vista del Consiglio europeo. “Il confronto dialettico è segno di vitalità e ricchezza – ha aggiunto – ma è senz’altro salutare che sia fatto con spirito costruttivo e che non ci distragga dagli obiettivi”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 9 dicembre 2020) “Il governo ha bisogno della massimadelle forze diper continuare ain Unione europea“. Sono le parole del presidente del Consiglio, Giuseppe, rivolte alle forze politiche che sostengono l’esecutivo, nel corso delle sue comunicazioniCamera in vista del Consiglio europeo. “Ildialettico è segno di vitalità e ricchezza – ha aggiunto – ma è senz’altro salutare che sia fatto con spirito costruttivo e che non ci distragga dagli obiettivi”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

repubblica : L'appello delle donne a Conte: 'E' un Recovery Fund senza parità' - matteosalvinimi : Oggi nella Giornata mondiale del #Volontariato rinnoviamo l’appello a Conte. Su iniziativa della Lega, tutte le Reg… - Italia_Notizie : Conte in Aula, appello alla maggioranza: «Serve coesione per battersi in Ue» - Alien1it : Un DUCETTO venuto dal NULLA e la SUA CORTE DEI MIRACOLI decidono sul futuro dell' Italia. E portano in casa il boia… - Corriere : Conte e l’appello alla maggioranza: “Serve coesione per battersi in Ue” -

Ultime Notizie dalla rete : L’appello Conte L’appello per la gestione del Recovery Fund: «è di nuovo un tutti maschi» Corriere della Sera