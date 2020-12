Inter-Shakhtar 0-0: nerazzurri fuori dall’Europa. Tabellino e Highlights (Di giovedì 10 dicembre 2020) Senza vittoria la squadra di Conte arriva quarta nel girone. Ucraini in Europa League Inter-Shakhtar: Tabellino e Highlights Inter-Shakhtar 0-0, Cronaca, Tabellino ed Highlights Inter-Shakhtar: Tabellino e Highlights – Sotto la pioggia di San Siro non Eriksen, che sembrava debuttare questa sera finalmente da titolare, ma il recupero lampo di Barella riporta l’Inter in campo con i titolarissimi per provare a strappare una vittoria obbligata contro lo Shakhtar Donetsk. Antonio Conte lo aveva detto: indipendentemente dall’esito del confronto tra Real Madrid e Borussia Moenchengladbach la sua squadra deve vincere per continuare a sognare un’insperata ... Leggi su ck12 (Di giovedì 10 dicembre 2020) Senza vittoria la squadra di Conte arriva quarta nel girone. Ucraini in Europa League0-0, Cronaca,ed– Sotto la pioggia di San Siro non Eriksen, che sembrava debuttare questa sera finalmente da titolare, ma il recupero lampo di Barella riporta l’in campo con i titolarissimi per provare a strappare una vittoria obbligata contro loDonetsk. Antonio Conte lo aveva detto: indipendentemente dall’esito del confronto tra Real Madrid e Borussia Moenchengladbach la sua squadra deve vincere per continuare a sognare un’insperata ...

