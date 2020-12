I pesci non sono affatto muti: una ricerca svela il loro canto (Di mercoledì 9 dicembre 2020) I ricercatori hanno scoperto che i pesci cantano e che i pesci rossi non sono per niente smemorati. Il modo di dire “muto come un pesce” potrebbe avere vita molto breve e tutto per via di alcuni ricercatori australiani che hanno scoperto alcune specie di questi animali che cantano! I pesci non sono affatto silenziosi, L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Itori hanno scoperto che icantano e che irossi nonper niente smemorati. Il modo di dire “muto come un pesce” potrebbe avere vita molto breve e tutto per via di alcunitori australiani che hanno scoperto alcune specie di questi animali che cantano! Inonsilenziosi, L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

AreUBlack : Io e papà pesci, due lunatici del cazzo raga non potete immaginare, mia madre capricorno e HO DETTO TUTTO mi faccio… - chsmaticvil : RT @nolocalsplease: Appena scoperto che in Cina è nata questa moda di usare lucertole, pesci e tartarughe come portachiavi, chiudendoli viv… - alexandraava98 : RT @nolocalsplease: Appena scoperto che in Cina è nata questa moda di usare lucertole, pesci e tartarughe come portachiavi, chiudendoli viv… - aailuig_ : RT @nolocalsplease: Appena scoperto che in Cina è nata questa moda di usare lucertole, pesci e tartarughe come portachiavi, chiudendoli viv… - ladytrash2 : Gemma che brutta persona sei davvero che è un cane che ti fa tenerezza? non ti lamentare se ti prendono a pesci in faccia #UominieDonne -