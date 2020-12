Fipe-Confcommercio | “Troppo pochi 3 miliardi sul turismo”

Leggi su winemag

(Di mercoledì 9 dicembre 2020), la Federazione Italiana dei Pubblici Esercizi, commenta le prime bozze del Piano nazionale di Ripresa e Resilienza in circolazione in queste ore sottolineando l’inadeguatezza delle misure prese a favore del turismo e dell’ospitalità. “Il Covid ha completamente spazzato via l’economia nazionale legata al turismo – afferma Lino Enrico Stoppani, presidente di– Eppure il Recovery Plan destina solo 3,1di euro a questo settore, l’1,58% dei 196complessivi”. Una cifra assolutamente insufficiente – prosegue il presidente – che denota una mancanza di strategia per il potenziamento e la valorizzazione di una risorsa che da sola produce il 13% del Pil nazionale. Come se non bastasse, in questi 3non c’è nulla ...