Covid | scoperto un biomarcatore in grado di predire la gravità della malattia

ROMA – Nasce a Milano, una delle citta' piu' colpite dalla pandemia, lo studio che porta all'identificazione della sfingosina-1-fosfato quale molecola che gioca un ruolo chiave nell'infezione da SARS-CoV-2. La ricerca portata avanti da un team multidisciplinare di esperti, guidato da Giovanni Marfia e coordinato da Stefano Centanni e Laura Riboni, e' frutto di una stabile collaborazione tra l'Universita' degli Studi di Milano, il Policlinico di Milano e l'Aeronautica Militare con l'Istituto di Medicina Aerospaziale di Milano.

Un intervento effettuato all'Ismett di Palermo, ma che ha visto la collaborazione attiva di tante aziende del Sistema sanitario siciliano, a partire dal Centro regionale trapianti e dall'equipe dell'o ...

Anche la fotofobia e gli occhi irritati tra i sintomi del Covid-19

La ricerca è stata svolta su un numero esiguo di pazienti positivi: solo 83. Ma il 18% dei soggettri testati ha confermato sensibilità e intolleranza alla luce, prurito e dolore agli occhi.

