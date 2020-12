Che differenza c’è tra didattica a distanza e didattica digitale integrata Cosa si fa dal 7 gennaio

(Di mercoledì 9 dicembre 2020) Nuovo DPCM: gli studenti delle scuole secondarie di II grado rientreranno in presenza a partire dal 72021. Fino all'ultimo giorno di scuola prima della pausa natalizia, stabilito a livello regionale, le lezioni si terranno a, salva la possibilità di organizzare in presenza i laboratori e assicurare ad alcune categorie di studenti la possibilità di frequenza. L'articolo .

Rinaldi_euro : Qualcuno può spiegare riguardo al #MES sia a #Conte che ai grillini la differenza fra “logica del pacchetto” e “logica del pacco”? - vladiluxuria : #GFVIP resterà una grande amicizia tra due persone che si comprendono. Le persone intelligenti e sicure di sé non t… - fleinaudi : Interessante commento su - rosarioT1970 : RT @rosadineve: Lilly Gruber. Una donna che avrebbe potuto fare la differenza nel giornalismo, invece ridotta ad un Travaglio qualsiasi. P… - GCamberi : Le parole vere di Maria Teresa, quello che stanno facendo a Stefania, la differenza fra chi sa giocare rispettando… -

Ultime Notizie dalla rete : Che differenza

Sport Fanpage

Il video del recupero di Cristiano Ronaldo su Messi spiega qual è stata la differenza di prestazione tra CR7 e la Pulce e come il duello tra i due ...In una settimana i morti (in totale 4.879) sono stati il 3,6% in meno. Intanto scendono ancora nettamente (-17.7%) i nuovi casi anche se in alcune Regioni ...