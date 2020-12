Bassetti ora demolisce Conte: "Soldi? Non c'è stato quasi nulla per la Sanità" (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Valentina Dardari Il professore ha commentato con disappunto la bozza, alla Sanità solo il 4,6%, ovvero 9 miliardi Matteo Bassetti è scettico e sembra Contestare apertamente la bozza di distribuzione dei fondi del Recovery plan che prevede per la Sanità solo il 4,6% dei 196 miliardi previsti dall’Europa per l’Italia, ovvero circa 9 miliardi. Bassetti boccia il Recovery plan Il direttore della Clinica di Malattie infettive dell'ospedale San Martino di Genova e componente dell'Unità di crisi Covid-19 della Liguria, intervenendo durante la trasmissione “L’aria che tira” su La7, ha affermato che "la Sanità va completamente ripensata, i dati ci dicono che abbiamo retto ma peggio di altri Paesi. Dobbiamo guardare ciò che è accaduto e non dire solo che siamo bravi e belli. La ... Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Valentina Dardari Il professore ha commentato con disappunto la bozza, allasolo il 4,6%, ovvero 9 miliardi Matteoè scettico e sembrastare apertamente la bozza di distribuzione dei fondi del Recovery plan che prevede per lasolo il 4,6% dei 196 miliardi previsti dall’Europa per l’Italia, ovvero circa 9 miliardi.boccia il Recovery plan Il direttore della Clinica di Malattie infettive dell'ospedale San Martino di Genova e componente dell'Unità di crisi Covid-19 della Liguria, intervenendo durante la trasmissione “L’aria che tira” su La7, ha affermato che "lava completamente ripensata, i dati ci dicono che abbiamo retto ma peggio di altri Paesi. Dobbiamo guardare ciò che è accaduto e non dire solo che siamo bravi e belli. La ...

