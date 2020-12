Altri guai per i fratelli Bianchi, in cella per l’omicidio di Willy: nuovo arresto per spaccio di droga, violenze e minacce per chi non pagava (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Si aggiungono anche nuove accuse per droga per i fratelli Gabriele e Marco Bianchi, per i quali è scattato un altro ordine di arresto eseguito dai carabinieri di Velletri. I due si trovano già in carcere per l’omicidio del 21enne Willy Monteiro Duarte, ucciso dopo un brutale pestaggio a Colleferro lo scorso 6 settembre. Le indagini sui due arrivano da lontano, su di loro e i loro traffici indagava la procura di Velletri da almeno due anni. Traffici che giustificherebbe il tenore di vita ostentato sui social ben al di sopra delle possibilità dichiarate dai Bianchi, mentre nel corso delle ultime indagini per l’omicidio del giovane cuoco capoverdiano è emerso che la famiglia Bianchi riceveva anche il reddito di cittadinanza. Sei in ... Leggi su open.online (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Si aggiungono anche nuove accuse perper iGabriele e Marco, per i quali è scattato un altro ordine dieseguito dai carabinieri di Velletri. I due si trovano già in carcere perdel 21enneMonteiro Duarte, ucciso dopo un brutale pestaggio a Colleferro lo scorso 6 settembre. Le indagini sui due arrivano da lontano, su di loro e i loro traffici indagava la procura di Velletri da almeno due anni. Traffici che giustificherebbe il tenore di vita ostentato sui social ben al di sopra delle possibilità dichiarate dai, mentre nel corso delle ultime indagini perdel giovane cuoco capoverdiano è emerso che la famigliariceveva anche il reddito di cittadinanza. Sei in ...

