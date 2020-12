Alguacil: “Il Napoli è una grande squadra, è da Champions” (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Il tecnico della Real Sociedad Imanol Alguacil ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Napoli di domani sera “Il Napoli è una grande squadra e dovremo affrontarla come all’andata. Hanno perso senza meritarlo contro il Milan e ne hanno fatti 4 alla Roma. Sono una squadra da Champions e noi dovremmo creare più di loro e segnare. Abbiamo una gran voglia di giocare il match di domani e di provare a vincere” E’ la gara più importante, com’è l’attesa? “Non vediamo l’ora di giocare, di godermi la partita e di vincerla. Ora non posso dire altro, solo che i giocatori ed io siamo convinti, fiduciosi, concentrati, sappiamo che di fronte c’è una super squadra, una squadra Champions, ma noi siamo la squadra che ha creato ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Il tecnico della Real Sociedad Imanolha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro ildi domani sera “Ilè unae dovremo affrontarla come all’andata. Hanno perso senza meritarlo contro il Milan e ne hanno fatti 4 alla Roma. Sono unada Champions e noi dovremmo creare più di loro e segnare. Abbiamo una gran voglia di giocare il match di domani e di provare a vincere” E’ la gara più importante, com’è l’attesa? “Non vediamo l’ora di giocare, di godermi la partita e di vincerla. Ora non posso dire altro, solo che i giocatori ed io siamo convinti, fiduciosi, concentrati, sappiamo che di fronte c’è una super, unaChampions, ma noi siamo lache ha creato ...

