Vietare gli spostamenti a Natale tra Province e non tra Comuni: Regioni in pressing, il governo (per ora) tira dritto (Di martedì 8 dicembre 2020) Non accenna a placarsi la tensione tra Regioni e governo per il blocco in toto degli spostamenti tra Comuni nei giorni di Natale e Santo Stefano (25 e 26 dicembre) e Capodanno (1 gennaio 2021), inserito tra le ultime misure restrittive anti-Coronavirus. Una stretta che ha creato lo scontento soprattutto nei piccoli Comuni e borghi italiani, dove i residenti si sentono discriminati rispetto agli abitanti delle grandi città, a causa dell’impossibilità di muoversi anche solo di pochi chilometri per favorire eventuali ricongiungimenti familiari. Cirio a Conte: «Consentire ricongiungimenti familiari a Natale» A farsi portavoce dell’istanza per l’allentamento delle misure restrittive sugli spostamenti tra Comuni nelle tre date ... Leggi su open.online (Di martedì 8 dicembre 2020) Non accenna a placarsi la tensione traper il blocco in toto deglitranei giorni die Santo Stefano (25 e 26 dicembre) e Capodanno (1 gennaio 2021), inserito tra le ultime misure restrittive anti-Coronavirus. Una stretta che ha creato lo scontento soprattutto nei piccolie borghi italiani, dove i residenti si sentono discriminati rispetto agli abitanti delle grandi città, a causa dell’impossibilità di muoversi anche solo di pochi chilometri per favorire eventuali ricongiungimenti familiari. Cirio a Conte: «Consentire ricongiungimenti familiari a» A farsi portavoce dell’istanza per l’allentamento delle misure restrittive suglitranelle tre date ...

LegaSalvini : SALVINI: 'VIETARE GLI SPOSTAMENTI? UNA MISURA PER RICCHI. VACANZE DI 3 SETTIMANE SÌ, COMUNE VICINO NO'. - matteosalvinimi : Che senso ha vietare a due persone di raggiungere una seconda casa a #Natale? Mi pare che dietro al #DPCM ci sia un… - infoitinterno : Vietare gli spostamenti a Natale tra Province e non tra Comuni: Regioni in pressing, il governo (per ora) tira drit… - Artgiuliafoschi : @Turi_000 @Alessio4375 @brocchimassimi1 @GuidoCrosetto Danneggi gli altri pure se hai un figlio che frigna e quindi… - runner_me_ : No, mi spiace, non sono gli stessi. Un mese fa ritenevo che fosse discrimatorio isolare gli anziani ora che sia alt… -

Ultime Notizie dalla rete : Vietare gli Vietare gli spostamenti a Natale tra Province e non tra Comuni: Regioni in pressing, il governo (per ora) tira dritto Open Uscita dalla stanza vietata e pasti lasciati fuori dalla porta negli “hotel quarantena” di Trieste

Le strutture designate del capoluogo regionale pronte per i primi ospiti. Dispositivi di sicurezza per il personale, aree isolate e sanificate ...

Scuola, il sindaco di Torre del Greco vieta didattica in presenza

Niente lezioni in presenza per gli studenti di Torre del Greco (Napoli) fino a fine anno. È l'effetto dell'ordinanza firmata dal sindaco della città vesuviana, Giovanni Palomba, che ''ai fini del cont ...

Le strutture designate del capoluogo regionale pronte per i primi ospiti. Dispositivi di sicurezza per il personale, aree isolate e sanificate ...Niente lezioni in presenza per gli studenti di Torre del Greco (Napoli) fino a fine anno. È l'effetto dell'ordinanza firmata dal sindaco della città vesuviana, Giovanni Palomba, che ''ai fini del cont ...