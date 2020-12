VIDEO Maradona e la lotta per l’eredità, quando il Pibe de Oro disse: “Non vi lascerò nulla” (Di martedì 8 dicembre 2020) Un vero e proprio avvertimento."Non sto morendo per niente, dormo tranquillo perché sto lavorando. Non so ciò che ha voluto dire Giannina e come verrà interpretato. Ma so che ora, quando uno si fa più vecchio, gli altri si preoccupano più di quello che lascerà piuttosto di quello che sta facendo. E allora dico a tutti che non le lascerò nulla. Che darò tutto in beneficienza. Tutto quello che ho guadagnato in vita mia lo donerò", aveva dichiarato Diego Armando Maradona in un VIDEO postato nel 2009. Il campione argentino rispose così alla figlia Giannina, con cui da tempo i rapporti non erano buoni. Leggi su mediagol (Di martedì 8 dicembre 2020) Un vero e proprio avvertimento."Non sto morendo per niente, dormo tranquillo perché sto lavorando. Non so ciò che ha voluto dire Giannina e come verrà interpretato. Ma so che ora,uno si fa più vecchio, gli altri si preoccupano più di quello che lascerà piuttosto di quello che sta facendo. E allora dico a tutti che non lenulla. Che darò tutto in beneficienza. Tutto quello che ho guadagnato in vita mia lo donerò", aveva dichiarato Diego Armandoin unpostato nel 2009. Il campione argentino rispose così alla figlia Giannina, con cui da tempo i rapporti non erano buoni.

Nuovi retroscena interessanti sulla morte di Diego Armando Maradona. Il mondo del calcio continua a piangere la morte dell'ex Pibe de Oro, sono in corso le indagini per accertare le vere cause del dec ...

Nuovi retroscena interessanti sulla morte di Diego Armando Maradona. Il mondo del calcio continua a piangere la morte dell'ex Pibe de Oro, sono in corso le indagini per accertare le vere cause del dec ... Oltre a depositare una corona di fiori fuori lo Stadio Maradona, Insigne ha voluto fare qualcosa di ancora più significativo per Diego.