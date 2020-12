Trump non ha ordinato la seconda fornitura del vaccino Pfizer, forse per mettere Biden in difficoltà (Di martedì 8 dicembre 2020) L'ex direttore della Food and Drug Administration statunitense, l'agenzia del farmaco, dottor Scott Gottlieb, ha denunciato che l'amministrazione Trump avrebbe respinto l'offerta di Pfizer di firmare ... Leggi su globalist (Di martedì 8 dicembre 2020) L'ex direttore della Food and Drug Administration statunitense, l'agenzia del farmaco, dottor Scott Gottlieb, ha denunciato che l'amministrazioneavrebbe respinto l'offerta didi firmare ...

