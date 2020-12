Scalette e percorsi sui Colli di Bergamo Nel 2021 i cantieri in via Lavanderio e Longuelo

(Di martedì 8 dicembre 2020) Approvati i progetti di sistemazione di via, chiusa per frana, e del 2° lotto di via Moratelli/scaletta Bellavista.

Ultime Notizie dalla rete : Scalette percorsi

L'Eco di Bergamo

Piano neve in partenza anche a Muggia, con i mezzi del Comune pronti a entrare in azione “h24” dai primi fiocchi attraverso percorsi prestabiliti secondo una scaletta di priorità che vede al primo pos ...Per il prossimo fine settimana Anna Rita Properzi, Guida Turistica ed Ambientale Escursionistica, ripropone tre percorsi molto suggestivi che hanno avuto successo e ai quali molte persone non hanno po ...