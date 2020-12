Psg-Basaksehir interrotta: clamorosa incomprensione in Champions League (Di martedì 8 dicembre 2020) Psg-Basaksehir è stata interrotta. Clamoroso episodio che si è verificato nella partita valida per la fase a gironi di Champions League. La gara è stata sospesa dopo pochi minuti per la decisione della squadra ospite di lasciare il campo. Si sono verificati momenti di tensione vicino la panchina, l’accusa è quella di offese razziste che sarebbero arrivate addirittura dal quarto uomo. Psg-Basaksehir interrotta Il quarto uomo, il signor Sebastian Col?escu, avrebbe pronunciato la parola ‘negro’ ma in romeno, che è la lingua dell’ufficiale di gara giocatore nero si dice ‘jucatorul negru‘. E’ stato indicato il calciatore da ammonire, il signor Col?escu ha usato il termine ‘negru’ nel senso però di giocatore nero. Poi la decisione di lasciare il campo. L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di martedì 8 dicembre 2020) Psg-è stata. Clamoroso episodio che si è verificato nella partita valida per la fase a gironi di. La gara è stata sospesa dopo pochi minuti per la decisione della squadra ospite di lasciare il campo. Si sono verificati momenti di tensione vicino la panchina, l’accusa è quella di offese razziste che sarebbero arrivate addirittura dal quarto uomo. Psg-Il quarto uomo, il signor Sebastian Col?escu, avrebbe pronunciato la parola ‘negro’ ma in romeno, che è la lingua dell’ufficiale di gara giocatore nero si dice ‘jucatorul negru‘. E’ stato indicato il calciatore da ammonire, il signor Col?escu ha usato il termine ‘negru’ nel senso però di giocatore nero. Poi la decisione di lasciare il campo. L'articolo CalcioWeb.

